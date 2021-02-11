Кабмин планирует создание Центра по борьбе с опустыниванием территорий

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ совместно с Российской академией наук до 1 сентября проработают вопрос о создании Центра по борьбе с опустыниванием территорий, сообщила в четверг пресс-служба правительства РФ. Соответствующие поручения дал глава кабмина Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калмыкию, состоявшейся 2 февраля, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

"Минсельхозу России (Д. Н. Патрушеву), Минприроды России (А. А. Козлову) представить совместно с Российской академией наук предложения по созданию Центра по борьбе с опустыниванием территорий, рассмотрев в том числе возможность создания такого центра на базе существующих научных организаций. Срок - до 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Минсельхозу по поручению главы правительства предстоит также заняться вопросом поддержки животноводов, чей бизнес пострадал от ЧС природного характера, а также продумать стимулы, которые позволили бы активнее вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения в Калмыкии, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Калмыкии планируют дополнительно ввести в эксплуатацию более 200 тыс. га неиспользуемой пашни, это четверть от всей площади земель сельхозназначения в республике.

В июле в Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. От высокой температуры и суховеев летом выгорели более 2,8 млн га пастбищ, в результате чего аграрии, занятые в традиционной для региона отрасли - животноводстве, понесли серьезные убытки. Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. В республике практикуется естественный выпас животных в степи.