В Минздраве назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в некоторых регионах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России в целом улучшается, однако в некоторых регионах она остается достаточно напряженной. Об этом в четверг сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остается достаточно напряженной", - сказал он на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации "Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 027 748 случаев заражения, выздоровели 3 538 422 человека, умерли 78 687. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.