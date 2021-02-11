К строительству объектов по проекту "Новый Мурманск" приступят в 2022 году

МУРМАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы по проекту "Новый Мурманск", подразумевающему редевелопмент портовой территории города, планируется начать в 2022 году. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе онлайн-пресс-конференции в четверг.

Проект "Новый Мурманск" подразумевает строительство на берегу Кольского залива конгресс-центра, гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, Арктического музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел. Из федерального бюджета на эти цели выделено 5 млрд рублей.

"Такой центр, общественное пространство ("Новый Мурманск" - прим. ТАСС) должно появиться. Сейчас мы работаем вместе с КБ "Стрелка", в завершающей стадии находится соответствующее финансово-экономическое обоснование, концепция. Мы в первом квартале проведем необходимые консультации, обсуждения, зафиксируем все параметры финансово-экономические, дальше планируем необходимые юридические процедуры провести и заняться активно проектной документацией и очень рассчитываем на то, что в 2022 году уже приступим к строительно-монтажным работам", - сказал Чибис.

Он подчеркнул, что работа по созданию центра ведется в рамках подписанного соглашения с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, который также заинтересован и готов обеспечить финансирование, в рамках сотрудничества с Министерством Дальнего Востока и Арктики и в рамках исполнения поручений президента РФ.

"Мы договорились с собственником этой территории, что делаем совместно этот проект. По результатам должно появиться современное общественное пространство, культурно-деловой центр, который позволит горожанам прийти в музей Арктики, посетить концерт, деловые мероприятия, заселиться в гостиницу, попробовать блюда арктической кухни, сесть на маломерное судно и выйти на прогулку по другим уникальным точкам Кольского полуострова, в ту же Териберку", - отметил глава региона.