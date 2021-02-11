Эксперты рассказали, что здравоохранение Москвы показало высокую сопротивляемость кризисам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы показала высокий потенциал сопротивляемости кризисным ситуациям, об этом свидетельствуют данные, которые привела руководитель международного исследования по устойчивости систем здравоохранения Наталья Камынина.

Исследование, в котором участвовали эксперты НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения (НИИОЗММ) совместно с коллегами из других стран, проводилось под эгидой Всемирного экономического форума и было посвящено вопросам поиска наиболее эффективных управленческих и организационных решений для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В нем приняли участие Лондонская школа экономики и политических наук, фармацевтическая компания AstraZeneca, экспертные группы Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Вьетнама.

"Проведенный анализ подтвердил нашу гипотезу о том, что российская система здравоохранения и, в частности, система здравоохранения города Москвы, обладают высоким потенциалом устойчивости и сопротивляемости кризисным ситуациям", - сказала Камынина в ходе круглого стола "Медицинские технологии: будущее наступает сегодня".

Она пояснила, что примерами, обосновывающими данный вывод, являются четкая система подчинения и подотчетности органов управления системой здравоохранения, отсутствие дублирующих функций, эффективное межуровневое и межведомственное взаимодействие в целях противодействия кризису, обширная и разнонаправленная финансовая поддержка в случае локальных и глобальных чрезвычайных ситуаций (за счет перераспределения средств и за счет средств резервных фондов президента и правительства Российской Федерации), стойкая тенденция увеличения оплаты труда медицинских работников.

"Если говорить о Москве, то успех российской столицы в борьбе с коронавирусом объясняется, прежде всего, комплексным подходом, позволившим Москве еще в начале пандемии избежать роковых последствий. Прежде всего, это масштабное тестирование с самых первых дней пандемии - в три раза больше, чем, например, в Германии или Корее. Второй - готовность системы здравоохранения к такому непредсказуемому и массовому заболеванию, как коронавирус. Речь идет как о большом числе стационаров с командами опытных медиков, так и о возможности быстрого развертывания дополнительных мощностей", - отметила Камынина.