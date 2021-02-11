Детский омбудсмен Москвы посетит семьи школьниц, пытавшихся покончить с собой

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Детский омбудсмен Москвы планирует посетить семьи подростков, которые пытались покончить жизнь самоубийством. Ситуацию она взяла под личный контроль, об этом сообщили ТАСС в четверг уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

"Я знаю об этой ситуации. Сейчас девочки находятся в больнице и за их здоровье борются врачи. Семьи никогда не стояли на учете в органах соцзащиты и соответственно не просили никакой помощи. Мы вместе с соцзащитой посетим семьи и при необходимости окажем помощь, в том числе и психологическую", - сказала Ярославская.

Она добавила, что держит дело на личном контроле.

"Меня интересует еще вопрос: Какую воспитательную работу проводили в школе? Девочки учились в одной школе", - сказала Ярославская.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что три школьницы госпитализированы после попытки покончить жизнь самоубийством в одной из квартир на юго-востоке Москвы, но девочек спасла соседка, которая вызвала полицию.