Уроки для младшеклассников разработали в "Царицыно" по проекту "Учебный день в музее"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Уроки для учеников начальных классов в рамках московского проекта "Учебный день в музее" разработаны в детском музее музея-заповедника "Царицыно". Посещать их можно будет в онлайн-формате, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В рамках проекта "Учебный день в музее" разработаны уроки для начальных классов в детском музее государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно". Планы уроков мы разместили на официальном сайте проекта, посещать класс их сможет в режиме онлайн", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что урок технологии будет проходить на территории экспозиции детского музея.

"Ребята начнут выполнять задания с разгадывания ребуса, в котором зашифрована тема урока. Затем посмотрят обучающий мультфильм, откуда узнают, как звали садовника Екатерины II, всегда ли Башня-руина была разрушенной и почему у Фигурных ворот два названия. Также третьеклассникам предстоит выяснить, чем отличается английский парк от французского, природный - от ботанического и зоологического, а парк культуры и отдыха - от парка развлечений", - рассказали в департаменте.

Проект "Учебный день в музее" запустили в феврале 2018 года. Он разработан столичными департаментом образования и науки и департаментом культуры. Его операторы - городской методический центр департамента образования и науки и агентство "Мосгортур".