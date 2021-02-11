Лукашевич сообщил, что YouTube удалил российский ролик о протестных акциях в странах ОБСЕ

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. YouTube удалил российский ролик об акциях протеста в государствах ОБСЕ, который был продемонстрирован в Постоянном совете международной структуры. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич на онлайн-заседании совета, говоря о нарушениях свободы СМИ в регионе ОБСЕ.

"Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в Постоянном совете, был поспешно удален YouTube", - проинформировал он.