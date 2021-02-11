В Костромской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 25 февраля

КОСТРОМА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Костромской области продлили режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет в семи муниципальных образованиях региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации области в четверг.

"По рекомендации Роспотребнадзора самоизоляция для граждан пожилого возраста старше 65 лет в Костромской области продлена еще на две недели - до 25 февраля 2021 года. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет сохраняется в Костроме, а также в Буйском, Галичском, Костромском, Красносельском, Шарьинском районах, в Мантурове. Пожилым людям рекомендуется оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости - купить продукты, лекарства, вынести мусор, выгулять домашних животных. При этом необходимо использовать маски, соблюдать социальную дистанцию.

Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет была введена в нескольких районах региона в октябре 2020 года.

По данным оперативного штаба региона, за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 48 человек. Всего с начала пандемии коронавирус в области был выявлен у 17 608 человек, врачи вылечили 14 968 пациентов. Умерли 322 человека.