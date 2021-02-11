Власти Пскова разрешили возобновить работу развлекательным заведениям

ПСКОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области разрешили кафе и ресторанам работать до 24 часов, а развлекательным заведениям - возобновить работу. Кроме того, в регионе можно проводить спортивные мероприятия с участием зрителей, сообщила в четверг пресс-служба администрации области по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Михаил Ведерников на оперштабе по коронавирусу предложил рассмотреть еще один пакет по смягчению действующих в области ограничений: дать возможность общепиту работать до 24 часов, допустить проведение спортивных соревнований с участием зрителей при соблюдении всех мер безопасности. Отменить запрет на посещение досуговых и развлекательных заведений, за исключением ночных клубов", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном канале в Telegram. Соответствующие послабления вводятся с 13 февраля. Как ТАСС сообщал ранее, с 26 октября власти запретили предприятиям общественного питания оказывать услуги, а также допускать нахождение у себя посетителей в ночной период (с 23:00 до 6:00).

Как уточнила в ходе заседания начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова, численность зрителей на каждом спортивном мероприятии будет определяться специалистами Роспотребнадзора. Она также добавила, что власти разрешили возобновить работу организациям, которые предоставляют услуги по игре в бильярд и боулинг. При этом в таких заведениях по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия.

В ходе заседания губернатор Михаил Ведерников отметил, что динамика распространения заболевания в Псковской области начинает снижаться. Это позволило региону вернуть к плановой работе часть учреждений здравоохранения, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 30 476, 19 253 человек выздоровели, 148 пациентов умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов, на работу дискотек и ночных клубов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50% наполняемости залов.