В Петербурге открываются фуд-корты с условием загрузки 50% мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Фуд-корты и фуд-плейсы открываются в пятницу в Петербурге в соответствии с постановлением, подписанным губернатором города Александром Бегловым. Также разрешается заполняемость концертных залов и кинотеатров на 75%, а на торжественную регистрацию браков допускаются до 30 человек.

"Открываются фуд-корты и фуд-плейсы при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов. Заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50 до 75%. На торжественную регистрацию браков допускается до 30 человек. На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 кв. м. Также разрешаются доступ посетителей в объекты развлечений и досуга, кроме ночных кабаре, клубов и дискотек, и развлекательно-досуговая деятельность в ресторанах и кафе при условии закрытия танцполов и соблюдения стандарта безопасности.

Постановлением открываются аттракционы внутри зданий, но они должны заполняться не более чем на 50%. Также увеличивается численность экскурсионных групп на выставках и в музеях: теперь в них могут входить 20 человек.

С 30 января в Петербурге сняли большинство ограничений по работе предприятий общественного питания, в том числе отменили запрет на их ночную работу и разрешили работу ресторанов в торговых центрах. Другие ограничения, установленные прошлым постановлением по 28 февраля, продлеваются до 10 марта.

Действующие ограничения

Требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах в Санкт-Петербурге действует до середины мая. На тот же срок продлили требование согласовывать с профильными городскими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и прочих мероприятий численностью более 50 человек и запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.