Путин поздравил академика Ивана Дедова с 80-летием

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, специалиста в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивана Дедова с 80-летием, отметив его вклад в развитие медицины и здравоохранения. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Врач по призванию, выдающийся ученый и настоящий подвижник, вы честно, беззаветно служите избранному делу, профессиональному долгу, - говорится в поздравлении. - Во многом благодаря вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершен грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, достигнуты серьезные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний".

Президент также отметил плодотворную работу Дедова как основателя и признанного лидера всемирно известной эндокринологической школы.

Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Воронежской области. Специалист в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, действительный член РАМН (1994), академик РАН (2003). Удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, "Дружбы народов".