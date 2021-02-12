В Крыму влюбленных больше, Москва сильно отстает: "индекс любви" россиян

Компания Brand Analytics опубликовала данные об эмоциональном состоянии пользователей соцсетей в России, изучив их посты и комментарии. Результаты исследования показывают не только соотношение любви и нелюбви в сообщениях россиян, но и отражают состояние социальной напряженности в регионах.

Больше любви, меньше ненависти

Согласно исследованию, "индекс любви", то есть соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти, несмотря на пандемию коронавируса, зимой 2020-го года не снизился по сравнению с прошлым годом и составляет 4,7.

Для определения индекса были выявлены русскоязычные упоминания любви и ненависти от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, "я люблю", "обожаю", "я без ума", "я счастлив") и негативные ("я ненавижу", "меня раздражает", "бесит", "твит ненависти") среди 894 млн публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, LiveJournal, а также на форумах, в блогах. Период исследования — 28 января — 8 февраля 2021 года. Из анализа были исключены репосты и рекламные публикации. В результате Brand Analytics проанализировал 813,5 тысяч сообщений от первого лица, среди них 82,4% были о любви и только 17,6% носили негативный характер.

За прошедший год пользователи стали более эмоциональными — увеличился диапазон значений индекса: максимальный показатель в 2021 году вырос с 6,5 до 6,7 пунктов, нижний порог индекса снизился до 2,6 против 3,1 в 2019 году.

​​​​Топ-5 самых любящих региона России

Как и в прошлом году, в топе рейтинга — Крым (вторая позиция в 2019-м), "серебро" и "бронзу" получили Ямало-Ненецкий округ и Чувашия, а в конце списка — Магадан и республика Саха. Москва заняла в рейтинге только 71-е место, на строчку ниже — Санкт-Петербург. Эти города традиционно располагаются в нижней части списка.

Наиболее часто употребляемые слова в контексте любви у регионов-лидеров схожи, но не идентичны. "День", "жизнь" — всевозможные поздравления и пожелания счастливой жизни: "Сделал мой день", "Моя жизнь благодаря тебе", "Радуюсь жизни". Жители Сибири чаще упоминают свой регион, среди топ-слов: ЯНАО, Ямал и Надым. В Чувашии пользователи среди административных объектов упоминали только "Чебоксары" — столицу республики.

Больше всего пользователи соцсетей из Крыма и Севастополя пишут о любви друг к другу, самые частые сообщения — "Люблю тебя" и "Обожаю" — с фотографией объекта любви. На втором месте по популярности — признания морю и окружающей природе: "Люблю море", "Люблю Крым", "Снег в Крыму". Фраза же "Люблю тебя от Сибири до Крыма и обратно!" больше не используется.