В Крыму влюбленных больше, Москва сильно отстает: "индекс любви" россиян

Компания Brand Analytics опубликовала данные об эмоциональном состоянии пользователей соцсетей в России, изучив их посты и комментарии. Результаты исследования показывают не только соотношение любви и нелюбви в сообщениях россиян, но и отражают состояние социальной напряженности в регионах.
Больше любви, меньше ненависти
Согласно исследованию, "индекс любви", то есть соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти, несмотря на пандемию коронавируса, зимой 2020-го года не снизился по сравнению с прошлым годом и составляет 4,7.
Для определения индекса были выявлены русскоязычные упоминания любви и ненависти от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, "я люблю", "обожаю", "я без ума", "я счастлив") и негативные ("я ненавижу", "меня раздражает", "бесит", "твит ненависти") среди 894 млн публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, LiveJournal, а также на форумах, в блогах. Период исследования — 28 января — 8 февраля 2021 года. Из анализа были исключены репосты и рекламные публикации. В результате Brand Analytics проанализировал 813,5 тысяч сообщений от первого лица, среди них 82,4% были о любви и только 17,6% носили негативный характер.
За прошедший год пользователи стали более эмоциональными — увеличился диапазон значений индекса: максимальный показатель в 2021 году вырос с 6,5 до 6,7 пунктов, нижний порог индекса снизился до 2,6 против 3,1 в 2019 году.
Топ-5 самых любящих региона России
Как и в прошлом году, в топе рейтинга — Крым (вторая позиция в 2019-м), "серебро" и "бронзу" получили Ямало-Ненецкий округ и Чувашия, а в конце списка — Магадан и республика Саха. Москва заняла в рейтинге только 71-е место, на строчку ниже — Санкт-Петербург. Эти города традиционно располагаются в нижней части списка.
Наиболее часто употребляемые слова в контексте любви у регионов-лидеров схожи, но не идентичны. "День", "жизнь" — всевозможные поздравления и пожелания счастливой жизни: "Сделал мой день", "Моя жизнь благодаря тебе", "Радуюсь жизни". Жители Сибири чаще упоминают свой регион, среди топ-слов: ЯНАО, Ямал и Надым. В Чувашии пользователи среди административных объектов упоминали только "Чебоксары" — столицу республики.
Больше всего пользователи соцсетей из Крыма и Севастополя пишут о любви друг к другу, самые частые сообщения — "Люблю тебя" и "Обожаю" — с фотографией объекта любви. На втором месте по популярности — признания морю и окружающей природе: "Люблю море", "Люблю Крым", "Снег в Крыму". Фраза же "Люблю тебя от Сибири до Крыма и обратно!" больше не используется.
Топ-5 регионов по приросту индекса любви
Несколько регионов поднялись вверх более чем на 50 позиций — жители стали позитивнее, у них появилось больше времени на эмоции. Это косвенно говорит о социальной обстановке, которой следует уделить дополнительное внимание.
Так, серебряный и бронзовый призеры — Ямало-Ненецкий автономный округ и Чувашия — сделали скачок с 75-го и 65-го мест 2019-го года. Чукотка поднялась на 66 пунктов, Кировская область — на 59, а Новгородская — на 51.
Топ-5 регионов по снижению индекса любви
Для лидеров снижения попадение в топ-5 — тревожный маркер, который говорит о социальной обстановке в этих регионах. Ненецкий автономный округ потерял 79 пунктов по сравнению с прошлым годом, Северная Осетия — Алания — 62 пункта, Республика Адыгея — 54.
Самая любвеобильная соцсеть
На протяжении нескольких лет подряд самой любвеобильной соцсетью остается Instagram — на каждые девять сообщений о любви приходится лишь одно о ненависти. В Instagram пользователи чаще говорят о красоте мира и открыто выражают чувства.
Следом с небольшим отрывом идут "Одноклассники", Facebook и "ВКонтакте". Разрыв у площадок небольшой: от 81 до 83% любви. А вот YouTube стал злее: 74% против 82% в прошлом рейтинге.Twitter остается традиционно злым — в 2021 году уже 29% твитов содержат негатив. Ничего удивительного — зачастую агрессивная реакция на политические новости уже традиционна для этой соцсети и влияет на общий градус любви/ненависти.
Любовь вне времени: индекс любви по возрастам
"Любовь приходит с годами" — чем старше становятся пользователи, тем меньше негатива они высказывают. Однако категрия 55+ впервые ощущала меньше любви, чем пользователи от 45 до 54 лет.
Сравнение с 2019 годом показывает, что и молодежь стала злее — 3,1 пункт индекса против 4,1 в 2019 году.
Исследование показывает, что россияне стали эмоциональнее, но не злее: индекс любви сохранил свои позиции. Однако диапазон значений индекса по регионам расширился до 2,6/6,7 против 3,1/6,5. В рейтинге регионов сильная волатильность — сразу несколько регионов сделали скачок вверх, а часть, напротив, опустилась на несколько десятков строчек. Москва также "погрустнела". Оптимизм молодежи и людей в возрасте 55+ в коронавирусный год стал меньше.