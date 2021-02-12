Сеть коворкинг-центров НКО совместно с ВШЭ запустит курс по практической социологии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сеть коворкинг-центров совместно с Центром оценки общественных инициатив Высшей школы экономики (ВШЭ) запустит с 18 марта курс "Прикладные исследования и работа с данными для НКО", обучающий прикладным навыкам в социологии и аналитике, которые необходимы для разработки эффективных социальных проектов. Об этом сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Обучающий курс, который мы устраиваем совместно с ВШЭ уже в третий раз, дает необходимые знания и умения для поиска, понимания и работы с данными на уровне базовой аналитики, а также учит самостоятельно проводить прикладные исследования, направленные на решение конкретных задач НКО. Цикл из семи занятий охватит широкий круг практических навыков по анкетированию, проведению телефонных опросов, фокус-групп и другим способам изучения мнений. С 18 марта до конца апреля слушатели курса пройдут онлайн-обучение и получат сертификаты об успешном окончании учебы", - приводятся в сообщении слова руководителя сети коворкинг-центров НКО Павла Симакова.

В течение месяца сотрудники некоммерческих организаций будут учиться проводить собственные социологические исследования, чтобы лучше понимать запросы своих подопечных, мотивы волонтеров и разрабатывать проекты с опорой на полученные данные, отмечается на портале.

Занятия будут проводить научные сотрудники Центра оценки общественных инициатив Института прикладных политических исследований ВШЭ.

"Сквозная тема нашего курса - создание собственного исследовательского проекта, который слушатели будут разрабатывать исходя из потребностей своей организации, а мы будем им в этом помогать и консультировать. Нам важно, чтобы на курс пришли те, кто замотивирован и у кого уже сформирован запрос на прикладные исследования, кто понимает, что данные помогут лучше выстроить стратегию развития организации, но не знает, как нужно их собирать, интерпретировать и, главное, использовать", - отметила директор Центра Юлия Скокова.

Записаться на курс может любая некоммерческая организация (НКО) Москвы, отправив заявку до 10 марта на сайте курса.