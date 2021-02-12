Медведев заявил, что нужно активнее работать над системой мониторинга опасных заболеваний

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал активнее работать над системой наблюдения, которая позволит снизить риск распространения опасных заболеваний.

"Мы должны активнее вести работу по созданию системы наблюдения, которая позволила бы если не полностью снять, купировать риск распространения опасных заболеваний, то хотя бы существенно его уменьшить", - сказал Медведев, открывая в пятницу заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

По словам замглавы СБ РФ, в рамках очередного заседания комиссии будет обсуждаться вопрос об улучшении мониторинга биологических рисков в России и за ее пределами. "Коронавирус показал, что нужно заранее готовиться к различным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей", - констатировал он.

Медведев обратил внимание на необходимость налаживания эффективного межведомственного взаимодействия. Он отметил, что в этом вопросе "пока далеко не все благополучно".

Мониторинг опасных для человека инфекций у животных

Кроме того, Медведев отметил, что в России необходимо подумать над созданием специальных ветеринарных правил по мониторингу и диагностике у животных заболеваний, которые могут быть опасны для человека.

По его словам, изучение болезней диких и домашних животных должно быть одним из важнейших направлений работы. Он пояснил, что нередко у животных "возникают патогены, которые могут заразить человека". "Ну и, как известно, одна из версий [возникновения] новой коронавирусной инфекции связана с болезнями животных", - заметил Медведев.

По его словам, в России "нужно подумать над формированием специальных ветеринарных правил по мониторингу и диагностике таких болезней". "Определить ответственных за работу этого направления ведомства на федеральном уровне и, что не менее важно, конечно, на региональном уровне", - добавил замглавы Совбеза.

Взаимодействие госорганов

Зампред Совета безопасности РФ также заявил, что единый алгоритм взаимодействия госструктур и регионов РФ при борьбе с опасными инфекциями должен быть сформирован в кратчайшие сроки.

Он напомнил, что в начале января президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок работы органов власти при распространении в стране опасных инфекций.

"Теперь важно уделить внимание формированию единого алгоритма межрегионального и межведомственного взаимодействия. Сделать это нужно в максимально короткие сроки, в том числе с учетом опыта представителей и общественных организаций, и бизнеса - всех, кто по-прежнему так или иначе участвует в борьбе с пандемией", - сказал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что нужно "точно знать, как бороться с биологическими угрозами на всех этапах их развития".