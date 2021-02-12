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Пандемия COVID-19

Власти Удмуртии сохранили обязательный масочный режим в общественных местах

Ранее глава региона Александр Бречалов сообщил в соцсетях, что с 12 февраля масочный режим на территории республики будет носить рекомендательный характер

ТАСС, 12 февраля. Власти республики Удмуртия внесли изменения в документ о повышенной готовности в регионе, но среди них не оказалось ранее анонсированной отмены обязательного масочного режима. Распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

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"Обязать с 11 сентября 2020 года граждан использовать маски или иные их заменяющие изделия", - говорится в документе. Далее перечисляется список мест, где ношение масок обязательно. Среди них торговые объекты, такси, остановки общественного транспорта, культовые помещения, парковки, лифты и другие.

В начале недели глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что с 12 февраля масочный режим на территории региона будет носить рекомендательный характер. Помимо этого, были сняты ограничения на работу заведений общепита и культурно-досуговых заведений, а также разрешено проведение спортивных соревнований.

В среду об отмене обязательного масочного режима сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Одновременно с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в стране пока отменять не будут.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияЧечняПандемия COVID-19
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