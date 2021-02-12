Власти Удмуртии сохранили обязательный масочный режим в общественных местах

ТАСС, 12 февраля. Власти республики Удмуртия внесли изменения в документ о повышенной готовности в регионе, но среди них не оказалось ранее анонсированной отмены обязательного масочного режима. Распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

"Обязать с 11 сентября 2020 года граждан использовать маски или иные их заменяющие изделия", - говорится в документе. Далее перечисляется список мест, где ношение масок обязательно. Среди них торговые объекты, такси, остановки общественного транспорта, культовые помещения, парковки, лифты и другие.

В начале недели глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что с 12 февраля масочный режим на территории региона будет носить рекомендательный характер. Помимо этого, были сняты ограничения на работу заведений общепита и культурно-досуговых заведений, а также разрешено проведение спортивных соревнований.

В среду об отмене обязательного масочного режима сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Одновременно с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в стране пока отменять не будут.