ВЦИОМ: россияне едины во мнении, что главная задача государства состоит в заботе о людях

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Главная обязанность государства состоит в заботе и оказании социальной поддержке гражданам, уверены 96% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"С утверждением, что главная обязанность государства - всегда заботиться обо всех и оказывать социальную поддержку, согласились 96% опрошенных <...>. Несколько меньше согласия вызвало утверждение, что политика государства в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей (83%)", - говорится в исследовании.

За увеличение роли государства в жизни граждан высказались 65% опрошенных, а 26% высказываются за минимизацию такого вмешательства. При этом почти половина (47%) респондентов допускает, что следует ограничивать свои желания ради государства и общества. Не готовы ограничивать личные интересы даже ради блага общества чуть меньше - 38% опрошенных россиян.

Каждый второй россиянин (51%) уверен в том, что Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами и влиять на все политические процессы в мире. Чуть меньше соотечественников (41%) считают, что РФ должна сконцентрироваться на благосостоянии своих граждан, а не укреплять державную мощь.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 января и 2 февраля 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.