Более 6 тыс. человек старше 55 лет поженились в Москве в 2020 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. москвичей в возрасте старше 55 лет в прошлом году вступили в брак. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"Московское долголетие" - самый романтический проект для старшего поколения. У нас только до пандемии, только официально в московский ЗАГС пришло больше 20 пар. Это люди, которые до проекта о существовании друг друга не знали, познакомились на проекте. <…> Статистика управления ЗАГС демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению числа возрастных браков. Даже в прошлый пандемийный год поженились больше 6 тыс. человек в возрасте 55 плюс, из них 57 пар, когда оба супруга старше 75 лет", - сказал Филиппов в ходе онлайн-дискуссии ко Дню всех влюбленных в ТАСС.

Он отметил, что Москва является лидером по уровню продолжительности жизни населения в России, а среди мировых мегаполисов столица входит в топ-10 по этому показателю.

В свою очередь и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева добавила, что в 2020 году около 1,2 тыс. браков было заключено, когда возраст обоих супругов составил более 55 лет. "На протяжении 20 лет сохраняется тенденция, что у нас в возрастной категории среди молодожен 55 плюс где-то 63% составляют женихи, 37% - невесты", - пояснила Уханева.

С 16 марта в соответствии с указом мэра Москвы была временно приостановлена работа кружков и секций "Московского долголетия", а большинству участников в возрасте старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. С этого момента все мероприятия для старшего поколения поэтапно стали переводиться в онлайн-формат. Для участников доступно более 30 видов активностей в дистанционном формате.