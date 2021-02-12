В Красноярском крае создадут образцовый арктический поселок

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Современное жилье, социальная и коммунальная инфраструктура и этнодеревня в ближайшие три года появятся в Суринде - поселке, расположенном в тайге на севере Красноярского края, рассказали ТАСС разработчики и участники пилотного проекта развития северного населенного пункта. Предполагается, что он станет моделью для других отдаленных поселений региона.

"Считаю, что необходимо не затягивать реализацию этих планов, а претворять их в жизнь даже раньше установленных сроков. Мы умеем строить, у нас есть для этого хорошие возможности. Сегодня Красноярский край становится более привлекательным и с туристической стороны, поэтому образ жизни коренных малочисленных народов севера (КМНС), ремесла, и все, что с этим связано, нам необходимо сохранять и развивать", - сказал губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с главой Эвенкийского муниципального района Андреем Черкасовым.

По данным краевого правительства, реализация плана мероприятий рассчитана до 2024 года: в Суринде построят экспериментальное жилье по современным технологиям, адаптированным к условиям Арктики, отремонтируют или возведут новые школу и сельский дом культуры, почту, ФАП, модернизируют коммунальную инфраструктуру и связь. Поселок должен стать типовой моделью, которую планируется распространить и на другие поселения Эвенкии.

Центр таежного оленеводства

Суринда - уникальный поселок в Красноярском крае. На четырех улочках в деревянных одноэтажных домах, некоторым из которых полвека, живут чуть более 450 человек. Большинство жителей - представители КМНС - эвенки. Здесь есть школа, детский сад, медицинское учреждение. На некоторых объектах не было капитального ремонта с советских времен.

Поселок расположен на берегу одноименной реки, что в переводе с эвенкийского языка на русский значит "сиговая река". Но, вопреки названию, основой жизни поселка является не рыболовство, а оленеводство. Суринда считается центром эвенкийского таежного оленеводства, здесь расположено единственное в районе хозяйство отрасли. В начале девяностых годов в нем содержалось до 11 тыс. домашних оленей, в начале нового века поголовье сократилось до 400, сейчас в Эвенкии около 2 тыс. домашних оленей. Оленеводством занимаются несколько бригад. Мужчины пасут оленей, строят изгороди для стад, изготавливают необходимое снаряжения. Женщины занимаются выделкой шкур.

По словам заместителя главы Эвенкийского муниципального района Ульяны Джураевой, именно благодаря сохранению в поселке таежного оленеводства Суринда была выбрана местом для пилотного проекта. Планируется оказать поддержу этой отрасли, градообразующему предприятию, людям, работающим в ней. Есть идея завоза оленей из других мест для обновления поголовья. Как отметил в беседе с ТАСС уполномоченный по правам КМНС в Красноярском крае Семен Пальчин, для развития поселка важны не только инженерные и инфраструктурные решения - не менее актуально развитие таежного оленеводства, основы быта эвенков.

Окунуться в настоящий быт

В поселке планируют открыть цеха по пошиву национальной одежды, унтов, парок, рукавиц, производства нарт, охотничьих лыж, сувениров. В Суринде еще есть мастера, владеющие навыками изготовления этих вещей. В поселке уверены, что товар будет востребован жителями других северных населенных пунктов края.

Новые производства позволят создать дополнительные рабочие места в Суринде. Это будет одним из компонентов будущей этнодеревни. По словам вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артура Гаюльского, в отличие от многочисленных проектов этнопоселений, которые реализуются в других местах, в Суринде отказались от подхода, когда возле населенных пунктов ставится музей быта аборигенов.

"Принято решение строить этнодеревню на базе существующего поселка, со всей ее инфраструктурой: детским садом, школой, ДК, с альтернативными источниками электроэнергии", - сказал ТАСС Гаюльский. В итоге туристы, которые приедут в Суринду, попадут не в искусственное музейное пространство, а окунутся в современные жизнь и быт жителей Суринды, современных охотников и оленеводов.

Северный ФАП и спортзал

Сейчас особенностями быта представителей КМНС в отдаленных поселках является дефицит целого ряда социальных благ, труднодоступность первоочередных государственных услуг, рассказал ТАСС министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, чье ведомство курирует модернизацию Суринды. Экономическая жизнь в северных труднодоступных поселках сводится к микробизнесу в сфере торговли, ремесленничеству, к обработке шкур животных и пошиву традиционной одежды и обуви. Как правило, такой бизнес является кратковременным, нестабильным по доходам, с минимальной рентабельностью, при условии оказания государственной поддержки.

Учитывая эти особенности, в крае началось формирование нового подхода к развитию северных населенных пунктов. Идея - создание эталонной территории, где есть объективно необходимый минимум социальной инфраструктуры: северный ФАП, северный клуб, северный спортзал. Обучать здесь будут не только по стандартной образовательной программе, но и национальным традициям, навыкам, без которых в эвенкийской тайге, в таймырской тундре человек не выживет.

"Дорожная карта реализации пилотного проекта развития северного населенного пункта на примере поселка Суринда предусматривает экспериментальное строительство жилых домов по новым современным энергоэффективным технологиям, замену теплоисточников, улучшение социальной инфраструктуры, сохранение и развитие видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов <…>. Для начала реализации работ необходимо разработать и утвердить документы территориального планирования Суринды, после чего начнется разработка проектной документации для строительства типовых жилых домов, образовательного центра, универсальной спортивной площадки", - пояснил Васильев.

По его данным, для проведения в поселок интернета, обеспечения сотовой связью, электроэнергией, теплом и водой необходимо 100 млн рублей.