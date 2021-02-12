В Ингушетии высадят около 51 тыс. саженцев белой акации в рамках акции "Сад памяти"

МАГАС, 12 февраля. /ТАСС/. Около 51 тыс. саженцев медоносной белой акации намерены высадить в Ингушетии в рамках акции "Сад памяти" в честь 80-летия с начала Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в пресс-службе Минприроды Ингушетии.

"В рамках международной акции "Сад памяти" лесники Ингушетии посадят 51 000 саженцев на землях лесного фонда. Посадки пройдут в Сунженском и Назрановском лесничествах в конце марта. В акции примут участие эковолонтеры, работники Назрановского, Сунженского лесничеств и лесопожарных центров Минприроды Ингушетии", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по поручению главы Ингушетии для посадки выбрано медоносное дерево - породы белая акация, которая, помимо прочего, отличается быстрым ростом и выносливостью в плохих условиях, особенно в засуху.

"После посадки лесники будут наблюдать за молодыми деревьями и производить необходимый агроуход. На территории Ингушетии в 2020 году в рамках акции было высажено около 27 000 саженцев, в этом году их количество увеличилось почти вдвое. Акция в этом году приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны и имеет особое значение для сохранения исторической памяти", - уточнили в пресс-службе.

Посадка саженцев в рамках акции "Сад памяти" запланирована в период с 18 марта. Цель акции - высадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции также Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства.