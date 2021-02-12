Власти Дзержинска пока не сумели установить причину появления синих собак в городе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники администрации города Дзержинска Нижегородской области обнаружили на территории завода "Дзержинское оргстекло" собак с голубым окрасом шерсти, но пока не сумели найти источник краски на предприятии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе мэрии.

В четверг в нижегородских группах в "ВКонтакте" появились фото собак необычного окраса у химзавода "Дзержинское оргстекло", признанного банкротом в 2015 году. Росприроднадзор начал проверку.

"На предприятии было обнаружено около 10 собак, окрас части из них был действительно неестественного синего цвета. На территории предприятия источник краски обнаружен не был", - отметили в пресс-службе.

Ветеринары госпиталя "Зоозащита-НН" осмотрели животных и пришли к выводу, что экстренная помощь им не требуется. "Образцы шерсти и экскрементов животных взяты на анализ. Состояние собак удовлетворительное, в целом оно пока не вызывает опасений. Судя по всему, пигмент попадал внутрь, однако до проведения диагностики и лабораторных исследований нет оснований предполагать, что он негативно сказывается на здоровье", - цитирует пресс-служба главного врача ветеринарного госпиталя Дмитрия Щеглова.

По его словам, животные не имеют бирок. После осмотра их вакцинируют, стерилизуют и выпустят на прежнее место обитания.