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В Минпросвещения считают очень актуальным вопрос об ограничениях на контент для детей

По мнению замминистра просвещения Дениса Грибова, дети часто потребляют информационный контент сомнительного содержания

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Дети зачастую потребляют информационный контент сомнительного содержания, поэтому вопрос неких ограничений на контент является сегодня очень актуальным и сложным. Такое мнение выразил в пятницу замминистра просвещения Денис Грибов в рамках открытого родительского собрания.

"Режим дистанционного формата обучения выявил то, что закончились уроки и ребенок зачастую погружается в информационное поле. Мы реально видим сегодня проблему очень большого потребления различного контента в информационной среде, зачастую очень сомнительного содержания. И вопрос неких ограничений или переориентирование ребенка на более позитивную повестку является сегодня мегаактуальным, сложным, и это тоже одна из тем, которая возможна для обсуждения", - заявил Грибов.

Грибов также добавил, что сегодня педагоги и родители испытывают трудности "в завоевании интереса ребенка", это достаточно серьезная проблема.

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