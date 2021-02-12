"Сириус" получил лицензию Роскосмоса и сможет заниматься космической деятельностью

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Роскосмос выдал "Сириусу" лицензию на право разработки и испытания автоматических космических аппаратов и электроники для них, а также на проверку их готовности к запуску в космос. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Сириуса" в пятницу.

"Фонд "Талант и успех" получил лицензию Роскосмоса на космическую деятельность. Документ подтверждает право разрабатывать и испытывать автоматические космические аппараты и электронику для них, проверять готовность к запуску в космос. Оформить лицензию "Сириусу" помог грант Фонда содействия инновациям", - говорится в сообщении.

Право на космическую деятельность в стране имеют всего несколько десятков образовательных учреждений, отметили в пресс-службе. Для этого необходимо подтвердить, что у учреждения имеется все необходимое для разработки спутников и электронных компонентов к ним, для проведения испытаний аппаратов весом до 50 килограммов, в том числе приемо-сдаточных, которые подтверждают готовность спутников к запуску в космос.

Отмечается, что в космической лаборатории "Сириуса" создан полный цикл производства, начиная от мастерских по проектированию, заканчивая комплексом испытательного оборудования. Лаборатория сможет выполнять работу не только для своих изделий, но и на заказ для других организаций.

Как сообщил руководитель лаборатории "Космические системы и дистанционное зондирование Земли" Фонда "Талант и успех" Иван Шеков, чьи слова приводит пресс-служба, в будущем планируется расширить лицензируемые виды космической деятельности.

О центре

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.