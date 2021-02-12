Эстонский суд отклонил жалобу на закрытие последней русской школы в городе Кейла

ТАЛЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Таллинский окружной суд отклонил жалобу на решение о закрытии единственной русской школы в эстонском городе Кейла. Об этом в пятницу сообщил портал ERR.

По его информации, Таллинский окружной суд отклонил поданные ранее апелляционные жалобы родителей учеников и оставил в силе принятое в августе прошлого года решение Таллинского административного суда о закрытии школы. В августе Таллинский административный суд оставил в силе решение Кейлаского городского собрания о ликвидации единственной русской школы в этом эстонском городе.

26 ноября 2019 года городское собрание Кейлы подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не было. Правозащитная НКО "Русская школа Эстонии" в этой связи выразила протест против закрытия единственной русской школы в городе Кейла. Против этого решения выступил также попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители, организовав пикет.