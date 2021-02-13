В Великобритании испытают эффективность вакцины AstraZeneca среди детей

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Эффективность британской вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, будет проверена на группе из 300 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Оксфордским университетом.

Клинические испытания препарата, который одобрен в Великобритании, странах ЕС и ряде других государств для вакцинации лиц старше 18 лет, пройдут в Бристоле, Лондоне и Саутгемптоне. Как отмечают британские СМИ, это будет первое в мире исследование вакцины от COVID-19, проводящееся не только среди подростков 16-17 лет, но и среди детей младшего возраста, первые из которых получат препарат уже в этом месяце. В январе в российском Центре им. Гамалеи сообщили, что исследования вакцины "Спутник V" среди детей пройдут в течение 2021 года. Запрос о проведение таких испытаний может быть подан уже в марте, однако сами они начнутся не ранее завершения третьей фазы испытаний российского препарата среди взрослых.

"При том что дети сравнительно слабо затронуты коронавирусом и лишь в редких случаях серьезно заболевают, важно установить, насколько сильный ответ [британская] вакцина вызывает у детей и молодых людей и насколько она для них безопасна, поскольку некоторым детям могла бы быть полезна вакцинация", - отметил глава проводимой Оксфордским университетом программы испытаний вакцины профессор Эндрю Поллард. Как рассчитывают британские власти, первые вакцины, одобренные к применению среди детей, могут появиться до конца года.

Как отмечают эксперты британского Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, к настоящему моменту в мире собрано достаточно данных, указывающих на то, что среди детей заражение коронавирусом значительно реже приводит к развитию осложнений и смерти, чем среди лиц старшего возраста. Есть также данные, указывающие на то, что дети заболевают реже взрослых, однако роль, которую они могут играть в распространении инфекции, пока точно не определена. Вместе с тем в редких случаях на фоне заболевания COVID-19 у детей развивается посткоронавирусный воспалительный синдром (MIS-C) - комплекс нарушений в работе иммунитета, похожий на синдром Кавасаки. Это потенциально опасное состояние, которое может требовать госпитализации.