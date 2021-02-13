В Крыму из-за непогоды задержали 13 рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Число рейсов, задержанных в Симферополе из-за непогоды, увеличилось до 13, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в Крыму и в аэропортах вылета задерживается прибытие и отправление 13 воздушных судов. Три самолета, следовавшие в Симферополь, совершили посадки на запасных аэродромах в Анапе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Девять ожидают улучшения погодных условий в аэропортах вылета", - сказали в пресс-службе аэропорта Симферополя.

По данным Гидрометцентра, только за ночь с 12 на 13 февраля на территории городского округа Симферополь выпало около 40% месячной нормы осадков. В условиях сложной погодной обстановки для предотвращения и устранения последствий возникновения опасных и аварийных ситуаций на территории городского округа задействовано 420 работников муниципальных управляющих организаций. 250 сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Город" вручную расчищают от снега улично-дорожную сеть. Также в работе задействованы 10 комбинированных дорожных машин, семь тракторов и четыре самосвала, уточнили в Telegram-канале администрации Симферополя.

В пресс-службе МЧС РФ ранее сообщили, что в Крыму в связи с вторжением арктического холодного воздуха 12-13 февраля ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица, очень сильный северо-западный ветер (до 30 м/с, в горах - до 35 м/ с).