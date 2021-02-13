Полиция в Никосии разогнала несанкционированную демонстрацию с помощью водометов

НИКОСИЯ, 13 февраля. /ТАСС/. Кипрская полиция в субботу разогнала с помощью водометов и слезоточивого газа несанкционированную демонстрацию в Никосии, которую организовали в центральной части города борцы с коррупцией и противники ограничений, введенных правительством острова в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19. По информации газеты Cyprus Mail, власти задержали не менее восьми участников несанкционированной демонстрации.

Шествие под лозунгом "Хватит!", организованное различными общественными группами и призванное выразить протест против "государственного авторитаризма", началось около 16:00 по местному времени (17:00 мск) в парке "Колокасис" в исторической части Никосии. Напряженность стала возрастать после того, как правоохранители, ссылаясь на запрет на проведение собраний и шествий в период пандемии, призвали протестующих разойтись. Спустя полтора часа демонстрация была разогнана при помощи примененных полицией спецсредств.

Водометы были применены на проспекте Архиепископа Макариоса III, чтобы не позволить протестующим добраться до центральной площади Свободы. Как сообщают свидетели, ударом струи была сбита с ног женщина, которая потеряла сознание после того, как при падении ударилась об уличный столб. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

В шествии участвовало от 300 до 400 человек, однако власти не позволили большим группам желающих принять участие в этой акции, заблокировав проходы к основной зоне протестов. Маршруты тех, кто пытался обойти кордоны полиции по маленьким улицам, власти отслеживали с помощью дронов.

Начиная с августа на острове разгорелся политический сандал вокруг злоупотребления властями программой предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику. Он затронул известные политические фигуры и привел к отставке спикера парламента Димитриса Силлуриса. Этот скандал породил протесты против коррупции, которые периодически вспыхивают в наиболее крупных городах Кипра. В рамках мер по борьбе с пандемией правительство в декабре ввело на всем острове комендантский час, а в январе запретило населению покидать свои жилища, не известив власти с помощью СМС-сообщения о цели выхода из дома и не получив в ответ соответствующее разрешение.