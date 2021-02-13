Ливан получил первую партию вакцины Pfizer

БЕЙРУТ, 13 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил в субботу о прибытии в страну первой партии вакцины против коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с германской BioNTech.

"Самолетом национальной авиакомпании Middle East Airlines из Брюсселя доставлены 28 500 доз американо-германского препарата", - заявил и.о. главы Минздрава на пресс-конференции в международном аэропорту Бейрута. По его словам, это первая партия из 2,1 млн доз, которые были зарезервированы правительством Ливана в декабре прошлого года. Как отметил Хасан, оплата поставок осуществляется благодаря предоставленному Всемирным банком кредиту на сумму $34 млн.

Вакцины, для хранения которых необходимы морозильные камеры, поддерживающие температуру ниже минус 75 градусов, направлены на специальный склад при Минздраве республики. В этой связи Хасан заверил ливанскую общественность, что полученные дозы "не попадут в плохие руки". "Всем тем, у кого есть сомнения на этот счет, я говорю, что никакой перепродажи вакцин или их распределения в соответствии с политическими и конфессиональными предпочтениями не будет", - подчеркнул и.о. министра.

Официально кампания по вакцинации населения стартует в Ливане в воскресенье, ее планируется начать с работников медицинских учреждений как группы наиболее подверженной риску заражения COVID-19 и пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями.

Препарат поступит в четыре крупнейших клиники столицы. Как написал в Twitter главврач госпиталя имени Рафика Харири при ливанском госуниверситете Фирас Абъяд, доставка вакцины Pfizer "стала наилучшим подарком ливанцам на День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля".

Согласно данным Минздрава Ливана, за сутки в стране было зафиксировано 2 906 случаев инфицирования коронавирусом, 46 заразившихся умерли. Всего с 21 февраля прошлого года COVID-19 был выявлен у 336 992 ливанцев, от инфекции излечились 226 658, а число летальных исходов составило 3 961.