Новый зимний маршрут в районе Большого Сочи открылся в Кавказском заповеднике

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Новый зимний маршрут от Энгельмановой поляны в районе Сочи (22 км северо-восточнее Красной Поляны) до смотровой площадки Аишха протяженностью 7 км открыт в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, сообщили ТАСС в пресс-службе заповедника.

"Наш новый зимний маршрут от Энгельмановой поляны на кругозор Аишха предназначен для походов пешком, на снегоступах и на лыжах для скитура, кому сложно подниматься, смогут воспользоваться багги. Ориентировочное время в пути - порядка 7 км - займет от трех до пяти часов. Самое сложное - это, конечно, подъем, и сколько по времени вы будете подниматься, зависит как от физических возможностей, так от ваших способностей наслаждаться природой", - сказали в пресс-службе.

Этот маршрут заповедника - хорошая тренировка для любого уровня подготовленности: перепад высот составляет до 500 м, местами есть крутые виражи под 60 градусов, а также пологие склоны. По дороге можно понаблюдать за поведением серн, оленей, кабанов.

"С кругозора Аишха открывается самый красивый вид на зимние панорамы альпийских лугов. В ясную погоду отлично виден как сам перевал Аишха, так весь массив горной вершины Агепста (3 256,6 м), расположенной на границе России и Абхазии", - уточнили в пресс-службе. Зимний маршрут работает только для групп туристов и только в сопровождении лицензированного гида. По этому маршруту водят туристов две туристические компании Красной поляны.

В заповеднике открыты еще два зимних экскурсионных эколого-туристических маршрута. Маршрут на Бзерпинский карниз работает исключительно в составе организованных групп с гидом и лавинной подготовкой. Маршрут "Хаски в Лагонаках" подойдет для семейного отдыха с детьми, команда ездовых собак породы сибирский хаски работает с 1 декабря.

Кавказский биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких видов растений и животных. Маршруты заповедника проложены таким образом, чтобы посетители увидели и скальные массивы, и густые леса, альпийские луга и зону криволесья, горные озера и ледники. Кордоны "Лаура" и "Гузерипль", тисо-самшитовая роща, парк "Южные культуры" открыты для посещения круглый год.