В СФ предложили лечить орфанные болезни совершеннолетних за счет повышенной ставки НДФЛ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендует главе Минздрава Михаилу Мурашко разработать механизм, при котором средства, полученные в виде налога с доходов свыше 5 млн рублей, будут направляться на лечение как детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, так и совершеннолетних пациентов. Об этом говорится в тексте рекомендаций проведенного комитетом круглого стола по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных орфанными (редкими) заболеваниями, который есть в распоряжении ТАСС.

Президент Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра" для организации медпомощи детям с тяжелыми заболеваниями, обеспечения их лекарствами и медизделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ. Фонд планируется пополнять средствами от повышения с 13 до 15% ставки НДФЛ для тех, кто получает свыше 5 млн рублей в год.

"Рекомендовать минздраву разработать механизм обеспечения преемственности (передачи документов пациента во взрослую поликлинику) при оказании медицинской и лекарственной помощи детям с жизнеугрожающими заболеваниями (в том числе со спинальной мышечной атрофией), лечение которых с 2021 года планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, полученных в виде налога с доходов, превышающих 5 млн рублей, после достижения ими 18 лет и переходе во взрослую сеть здравоохранения", - говорится в документе, направленном Мурашко.

"Необходимо обеспечивать всей необходимой медицинской помощью, включая лекарственную терапию, взрослых пациентов с заболеваниями, включенными в перечень заболеваний для обеспечения за счет средств фонда "Круг добра". Дети, страдающие редкими заболеваниями, взрослеют, но с возрастом они не излечиваются. Важно соблюсти права граждан на охрану здоровья, несмотря на возрастной критерий, и параллельно с работой фонда решить вопрос с лекарственным обеспечением взрослых пациентов с теми же заболеваниями", - сказала ТАСС зампред комитета СФ по соцполитике Татьяна Кусайко.

Она добавила, что дефицит финансирования расходов на лекарства для лечения орфанных заболеваний в регионах ставит вопрос о необходимости организовать систему преемственности лечения и обеспечения его доступности при достижении ребенком 18 лет. В последние годы число взрослых пациентов, для которых есть лечение, начало превалировать над числом детей с наследственными заболеваниями, сказала Кусайко.