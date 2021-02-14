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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума с 22 декабря

Показатель составил 1,14

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в воскресенье подскочил до 1,14 - максимума с 22 декабря, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Показатель в столице испытывает сильные колебания в последнее время: в прошлое воскресенье он поднимался до 1,11, а в позапрошлое - до 1,08, хотя большую часть времени держится ниже единицы. Это может быть следствием того, что число выявленных случаев заражения в городе в разные дни на одной неделе может различаться почти в полтора раза.

В целом по России коэффициент, по подсчетам ТАСС, составил 0,96. На таком же уровне он был ровно неделю назад.

В девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель оказался ниже единицы. В Иркутской области он составил 0,99, в Воронежской и Московской - 0,97, в Нижегородской и Ростовской - 0,96, в Свердловской - 0,92, в Санкт-Петербурге - 0,9.

В Архангельской области коэффициент снизился до минимального с 8 января уровня - 0,88, а в Красноярском крае держится на отметке 0,87.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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РоссияПандемия COVID-19
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