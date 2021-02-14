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Специалисты Роспотребнадзора заявили о готовности помочь пациентам с Эболой в Гвинее

Ранее Agence France-Presse сообщило о четырех летальных исходах от лихорадки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора работают в Российско-гвинейском научно-исследовательском центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней и готовы оказывать помощь пациентам с лихорадкой Эбола, вспышка которой произошла в Гвинее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

"Роспотребнадзор принимал активное участие в ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Гвинее в 2013-2016 годах. В Гвинейской Республике специалисты научных организаций Роспотребнадзора сегодня продолжают работу в Российско-гвинейском научно-исследовательском центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Созданный при участии российского бизнеса госпиталь в городе Киндия готов принимать больных", - говорится в сообщении.

В субботу Agence France-Presse со ссылкой на главу министерства здравоохранения страны сообщило о по меньшей мере четырех летальных исходах от лихорадки Эбола. Они были зафиксированы в Гвинее впервые с 2016 года в результате новой вспышки заболевания в Западной Африке.

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