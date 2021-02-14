Рогозин продемонстрировал, как управляет вертолетом

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал свои навыки пилота вертолета во время перелета до Звездного городка. В воскресенье глава госкорпорации намерен отправиться на космодром Байконур.

"Вертолетом до Звездного городка и с Чкаловского аэродрома - на Байконур. Жаль, что вертолетом туда (на Байконур) не долетишь", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В прикрепленном видео запечатлен момент взлета. Рогозин сидит на месте второго пилота. Гендиректор госкорпорации обладает лицензией на управление вертолетом.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что полетит на Байконур на запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16".