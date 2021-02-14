Трассы и канатные дороги на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыли из-за непогоды

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте "Эльбрус" закрыты в связи с непогодой в горах Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе курорта.

"14 февраля трассы и канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты по погодным условиям", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУ МЧС России по КБР, в период с 18:00 мск 14 февраля до 18:00 мск 15 февраля в горах республики выше 2 тыс. м лавиноопасно. В период с вечера 14 февраля и в течение суток 15 февраля в горных районах республики ожидается сильный юго-восточный ветер до 30 м/с.

В субботу канатная дорога на поляне Азау в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии прекратила работу из-за сильного ветра. На два часа было отключено электричество из-за снега и штормового ветра, работа дороги была переведена в аварийный режим, скорость ветра достигала 40 м/с. Людей спускали со склона.

Курорт "Эльбрус" расположен в 186 км от аэропорта Минеральные Воды и в 125 км от железнодорожного вокзала в Нальчике. Общая протяженность трасс - более 12 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах курорта возможно катание лыжников и сноубордистов различного уровня подготовки. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха.