Эксперт заявил, что перенесшие COVID-19 бессимптомно могут заболеть повторно через полгода

"Те люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, по научным данным, через 8 месяцев после болезни у большинства еще сохраняется тот или иной иммунитет к коронавирусу. Если человек болел не в бессимптомной форме, естественно, чтобы были клинические признаки болезни. Если же человек болел бессимптомно, то через полгода он, к сожалению, может повторно заболеть коронавирусом при определенной вирусной нагрузке", - сказал он в интервью радиостанции "Вести FM".

При этом Тимаков отметил, что по имеющимся данным, повторное заражение протекает в более легкой форме, нежели первичный случай. Эксперт также рекомендует тем, кто перенес коронавирус бессимптомно, через полгода вакцинироваться; тем, кто болел в среднетяжелой или тяжелой форме, с клиническими проявлениями - [сделать прививку] через год.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 4 071 883 случая заражения, выздоровели 3 593 101 человек, умерли 80 126. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.