Умер почетный муфтий регионального духовного управления мусульман Пензенской области

ТАСС, 14 февраля. Председатель совета старейшин регионального духовного управления мусульман Пензенской области Адельша Юнкин умер в воскресенье на 85-м году жизни, сообщили журналистам в областном департаменте информационной политики и средств массовой информации.

"Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, председатель Пензенской городской Думы Владимир Мутовкин, глава администрации города Пензы Андрей Лузгин выражают соболезнования родным и близким старейшего муфтия России, председателя совета старейшин регионального духовного управления мусульман Пензенской области Адельши Харисовича Юнкина, скончавшегося 14 февраля 2021 года на 85-м году жизни", - говорится в сообщении.

Адельша Юнкин родился 13 марта 1936 года в Средней Елюзани. В 1994 году указом верховного муфтия, председателя центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России назначен на должность муфтия, председателя РДУМ Пензенской области. Юнкин, в частности, был инициатором воскресных курсов по изучению татарского языка и основ традиционного ислама.

"За десятилетия своей плодотворной работы он восстанавливал мечети, открывал новые молельные дома, выстраивал религиозно-образовательные процессы, воспитывал молодежь в лучших традициях межконфессионального и межнационального согласия и сотрудничества, которые служили законам мира и благополучия", - говорится в сообщении.