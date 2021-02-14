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Пандемия COVID-19

Эксперт: создание новой вакцины от коронавируса из-за его мутаций может занять около года

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты разработали технологию, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких мутаций инфекции

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Создание новой вакцины от коронавируса, если существующие перестанут действовать из-за его мутаций, займет не меньше года. Такое мнение высказал радиостанции "Говорит Москва" в воскресенье руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

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"Технологические возможности новых вакцин против новых вариантов [коронавируса], безусловно, существуют. Если говорить про существующие вакцины, разработка может занять по старой технологии около двух-трех месяцев, а затем - лабораторные исследования и испытания на людях. Как говорит [директор центра Александр] Гинцбург, создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о "Спутнике", технологически довольно быстрый процесс, все остальное займет много времени, не меньше года", - сказал он.

Ранее Гинцбург сообщил, что специалисты Центра им. Н. Ф. Гамалеи разработали технологию, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких мутаций коронавируса.

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