СМИ: данные пациентов частных клиник будут храниться на портале госуслуг

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пользователи портала госуслуг смогут записываться на прием в частные медицинские организации. Данные о предоставленной медицинской помощи в государственных и в частных клиниках будут размещаться на портале госуслуг, сообщает в воскресенье "Российская газета" со ссылкой на Минздрав РФ.

По данным издания, президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности решил подключить к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) программные обеспечения ONDOC и "Маркетплейс ДокДок".

"Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить ее качество", - рассказал газете руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин. Он отметил, что у врачей будет возможность эффективнее подбирать лечение, основываясь на большом количестве данных о здоровье пациентов.

Генеральный директор ONDOC Александр Константинов сообщил газете, что частные клиники будут заинтересованы в синхронизации информации, потому что это позволит сократить ресурсы на передачу данных в соответствии с требованиями законодательства. "130 млн пользователей зарегистрировано на портале госуслуг, 75 млн из них имеют подтвержденную учетную запись", - объяснил он.

Как сообщил "Российской газете" директор по развитию медицинской платформы "СберЗдоровье" Дмитрий Домарев, подключение к ЕГИСЗ дает огромные возможности и в рамках телемедицины, и в сегменте онлайн-записи к врачу.