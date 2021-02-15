В Хабаровском крае сняли режим самоизоляции для пожилых

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае сняли действовавший в регионе с ноября прошлого года режим самоизоляции для пожилых людей. Ограничения сохранили только для одного района, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Режим самоизоляции для пожилых снят в регионе. Сохранен для Аяно-Майского района до 25 февраля. Количество случаев заражения там больше, чем в других районах", - сказали в Минздраве. Гражданам не разрешалось без необходимости выходить из дома с ноября прошлого года.

К обычному режиму работы в регионе вернулись ночные клубы, кафе и рестораны. Их работа в ночное время была ограничена с конца августа 2020 года. Послабления также пока не касаются Аяно-Майского района. Ограничения по коронавирусу в социальных учреждениях планируется снимать в марте. Уже почти год они функционируют в условиях карантина, сотрудники работают вахтовым методом.

Темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией снижаются в Хабаровском крае. Власти постепенно сворачивают койки для таких больных. Только в январе коечный фонд сократили на 1,7 тыс. мест. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 47,4 тыс. заболевших коронавирусом, в сутки выявляется 150-200 новых случаев, ранее фиксировалось по 300. Умерли 269 человек. В регионе активно идет вакцинация, по данным на конец прошлой недели, привито от коронавируса 18,8 тыс. человек.