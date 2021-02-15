Опрос: треть россиян довольны атмосферой в рабочем коллективе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян довольны отношениями с коллегами и атмосферой в рабочем коллективе, при этом порядка 43% не всегда устраивает настроение среди сослуживцев. Таковы результаты опроса сервиса Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Треть жителей России полностью довольны атмосферой в коллективе и общением с коллегами. 43% респондентов отметили, что в целом их в общении на работе все устраивает, но не всегда", - говорится в результатах опроса.

Порядка 16% опрошенных иногда сталкиваются с конфликтными ситуациями в рабочих вопросах, а 8% участников исследования совсем недовольны отношениями в рабочем коллективе.

Отмечается, что больше всего недовольства у жителей России вызывают сплетни со стороны коллег. Об этом сообщили 40% опрошенных. Порядка 29% опрошенных сталкивались с конфликтными ситуациями из-за низкой работоспособности товарищей по работе. "Четверть респондентов недовольны коллегами из-за доносов начальству, а 22% - из-за низкой квалификации других сотрудников. 19% участников исследования отметили, что их не устраивает агрессия со стороны коллег, а 5% недовольны высокой конкуренцией в коллективе", - говорится в опросе.

Опрос проводился в феврале 2021 года среди 3 тыс. россиян старше 18 лет во всех регионах РФ.