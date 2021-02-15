Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса до 14 марта

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса на месяц, до 14 марта включительно, сообщила пресс-служба главы республики.

"Указом главы Калмыкии в республике продлен период действия ограничительных мер до 14 марта текущего года включительно. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Решение принято по итогам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В ходе заседания оперативного штаба было определено, что в республике не достигнуты показатели эпидемиологического благополучия, которые позволяют перейти к следующему этапу снятия ограничений. В этой связи на территории республики сохраняется действие мер по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, пояснили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, в республике зарегистрировано 18 407 случаев заражения (плюс 50 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 17 297 пациентов, умерли 279.