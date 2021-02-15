В России из-за морозов и пандемии полностью закрылись более 10 школ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Погодные условия и пандемия коронавируса стали причиной полного закрытия более 10 школ по всей стране. Об этом в понедельник заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня <…> чуть больше 10 школ [в стране] закрыты либо в связи с эпидемиологической ситуацией, либо в связи с морозами. Это очень небольшое количество, - сказал он. - Такое есть, например, в Якутии, где минус 60 градусов. Понятно, что школа не работает".

Кравцов также напомнил о важности очного обучения в школах. "Подчеркиваю еще раз - когда позволила ситуация [с пандемией], дети вернулись в школу", - добавил министр.

Ранее в Минпросвещения России сообщали, что с 18 января к очному обучению вернулись более 97% российских школьников, то есть 16,3 млн человек.