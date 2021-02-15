Правительство учредило информационный центр в социальной сфере

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального учреждения "Информационные технологии в социальной сфере", работу которого будет курировать Минтруд. Центр будут сопровождать деятельность министерства, Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования и медико-социальной экспертизы, говорится в документе, опубликованном в понедельник на портале правовой информации.

"Создать федеральное казенное учреждение "Информационные технологии в социальной сфере" и отнести его к ведению Минтруда", - говорится в документе. Основным направлением деятельности центра станет обеспечение создания, развития и применения информационных систем и технической инфраструктуры, информационно-аналитическое сопровождение ведомств.

Устав учреждения должен быть установлен до 1 марта 2021 года, госрегистрация обеспечена до 31 марта 2021 года.

Ранее в интервью ТАСС Максим Топилин, возглавлявший тогда ПФР, сообщил, что фонд планирует запустить к 1 июля 2021 года единый контакт-центр по социальным вопросам. Одним из его элементов станет чат-бот, отвечающий на вопросы граждан на первой линии, если он не сможет дать ответ, то гражданина переведут на сотрудника центра на второй линии, на третьей же линии ему будет предоставлена более персональная консультация, касающаяся личных данных.