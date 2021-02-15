Аксенов запустил в соцсетях флешмоб к годовщине воссоединения Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям полуострова и туристам фотографироваться на фоне новых "визитных карточек" региона и выкладывать их в соцсетях к седьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

"Вы знаете и видите своими глазами, как изменился за это время наш регион, как преображаются наши города и села, сколько построено новых инфраструктурных и социальных объектов. Некоторые из них уже стали новыми "визитными карточками" полуострова. Предлагаю крымчанам и гостям Крыма в преддверии праздника Крымской весны сфотографироваться возле объектов, построенных после нашего возвращения на историческую Родину... и выложить фото в соцсеть с хэштегом #ПутинКрымРоссияНавсегда", - написал Аксенов на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что это может быть любой объект: от Крымского моста до детского сада или детской площадки в любом районе. В пресс-службе главы Крыма ТАСС уточнили, что снимки также можно присылать личным сообщением главе республики. Лучшие фотографии будут опубликованы на странице Аксенова.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.