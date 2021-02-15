Володин сообщил, что пять депутатов госпитализированы из-за коронавируса

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пять депутатов Госдумы на данный момент госпитализированы из-за заболевания, вызванного коронавирусом, более 100 уже привились или проходят вакцинацию. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Пять депутатов в больнице", - сказал Володин, уточнив, что максимальное число госпитализированных депутатов в один промежуток времени достигало около 30.

По его словам, "более 100 депутатов привились или [находятся] в стадии вакцинации". "В сумме более 60% имеют антитела либо после болезни, либо после прививки", - добавил спикер, уточнив, что заболевание перенес 171 депутат.

Ранее из-за перенесенного заболевания скончались три депутата. Это Ваха Агаев и Валентин Шурчанов (КПРФ), депутат "Единой России", Герой Советского Союза Николай Антошкин.

Всего в Госдуме 450 депутатских мест.