В Петербурге в ночь на 15 февраля зафиксировали новый температурный рекорд с начала зимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Ночь на 15 февраля стала самой холодной в Санкт-Петербурге с начала зимы, столбик термометра опустился до 21,9 градуса мороза. Об этом ТАСС сообщил в понедельник главный синоптик города Александр Колесов.

"21,9 градуса - это, можно сказать, опять самая низкая температура (с начала зимы)", - сказал собеседник агентства, добавив, что предыдущее аналогичное достижение нынешнего зимнего сезона - 21,6 градуса ниже нуля - было зафиксировано в городе на прошлой неделе.

Вместе с тем 18 февраля обновленный рекорд этой зимы может быть вновь побит, так как, по прогнозам синоптиков, температура опустится до 25 градусов ниже нуля.

На этой неделе сильные морозы в Петербурге будут чередоваться с потеплением. "Сегодня придет циклон, и завтра утром будет 5-7 градусов [мороза], потом начнет опять холодать. Следующий циклон - к субботе, опять потепление, может градусов 5 [ниже нуля] быть", - отметил Колесов. Но несмотря на переменчивость, зимняя погода, по его словам, сохранится до конца месяца.