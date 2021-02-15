Снегопад на Кубани продолжится до 17 февраля

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Сильные снегопады в Краснодарском крае будут продолжаться до 17 февраля. В целом за месяц ожидается превышение нормы по выпавшим осадкам, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

В пятницу сообщалось, что аномальное тепло, державшееся на Юге России прошлую неделю, в выходные сменят морозы. Начиная с утра понедельника, в Краснодаре отмечается сильный снегопад, аэропорт приостановил прием воздушных судов. "Поле пониженного давления, которое присутствует по краю, продолжит обеспечивать нас фронтальными разделами, которые будут связаны с выпадением осадков преимущественно в твердой фазе, у нас осадки будут продолжаться 15,16,17,19 и 24 числа. В южной части края возможны сильные осадки, категории неблагоприятных и опасных явлений", - сказал Колесник.

Он уточнил, что, если повести аналогию с январем, сейчас осадков выпадает больше. Если, по данным гидрометцентра, осадков в январе было 125 - 190% от нормы по краю в целом, то в феврале также ожидаются значительные превышения нормы. В горных районах Лазаревского района города Сочи и поселке Красная поляна продолжаются снегопады, в Центральном и Адлерском районах идет дождь. Для расчистки муниципальных дорог задействовано 38 единиц спецтехники, к очистке и обработке тротуаров привлечены силы администраций районов города, а также управляющих компаний, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи.

Отмечается, что происшествий нет, общественный транспорт вышел на линию согласно расписанию. Аэропорт также работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе аэровокзала. В связи с возможным налипанием мокрого снега на провода, все оперативные службы курорта работают в режиме повышенной готовности. Гостям и жителям Сочи рекомендуют воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности.

В Краснодаре придомовые территории оказались засыпаны снегом, многие жители города не могут воспользоваться личными автомобилями, сбоев в работе общественного транспорта нет, сообщил в ходе планерки в понедельник мэр города Евгений Первышов.

Обязанность по уборке от снега придомовых территорий возложена на управляющие компании многоквартирных домов, всего в городе порядка 10 тыс. многоквартирных домов, мэр поручил проанализировать целесообразность расходования управляющими компаниями денежных средств за январь и февраль. Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара сообщил, что в уборке магистралей в городе задействованы 56 единиц техники: дополнительные единицы выделены от краевого министерства транспорта, также технику предоставляют застройщики, работающие в городе.