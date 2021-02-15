Кабмин считает, что законопроект Верховного суда об уголовном проступке требует доработки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Законопроект Верховного суда РФ об отнесении к категории уголовного проступка 112 составов преступлений нуждается в доработке. Об этом говорится в официальном отзыве правительства, размещенном в думской электронной базе в понедельник.

"Идея, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и уменьшение количества лиц, имеющих судимость за преступления, обладающие незначительной общественной опасностью, является актуальной и заслуживает внимания, - говорится в тексте. - Законопроект требует доработки с учетом замечаний, изложенных в приложении".

В частности, как отмечают в кабмине, в соответствии с законопроектом "уголовный проступок рассматривается не в качестве самостоятельного уголовно наказуемого деяния, отличающегося от преступлений по степени общественной опасности, а определяется на основании формальных признаков". Это категория преступления и совершение его впервые. "Вместе с тем такой подход противоречит принятым в УК основам классификации преступных деяний, а также понятию преступления, закрепленному в статье 14 УК", - говорится в отзыве.

Критерии отнесения к уголовным проступкам преступлений в кабмине посчитали неясными. Также указывается, что "по смыслу законопроекта уголовными проступками будут признаваться отдельные преступления против правосудия". "Представляется, что такое законодательное решение может привести к ослаблению превентивной функции уголовного закона и существенно затруднить процесс расследования преступлений и отправления правосудия по уголовным делам", - сказано в отзыве.

В правительстве также высказали претензии к порядку признания впервые совершившими преступления тех лиц, которые в течение года до этого допустили уголовный проступок, этот срок назван неоправданно коротким. В кабмине также считают, что "реализация положений законопроекта может потребовать выделения дополнительных бюджетных ассигнований и увеличения штатной численности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы".