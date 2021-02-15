В УК РФ могут появиться меры в виде обязательных и ограниченно оплачиваемых работ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Законопроект Верховного суда РФ о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) РФ понятия "уголовный проступок" вводит два новых вида мер уголовно-правового характера - общественные и ограниченно оплачиваемые работы. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Действующее законодательство содержит единственную иную меру уголовно-правового характера (судебный штраф), применяемую к лицу, освобожденному от уголовной ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ ("Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа"). По мнению Верховного суда, это не позволяет суду "в каждом конкретном случае определить для такого лица адекватную меру воздействия, не связанную с уголовным наказанием".

"В целях дальнейшей дифференциации иных мер уголовно-правового характера, назначаемых лицам, совершившим уголовный проступок либо совершившим впервые преступления небольшой или средней тяжести, не являющиеся уголовным проступком, предлагается применять наряду с судебным штрафом также другие меры (схожие по своей сути с такими видами уголовного наказания, как обязательные работы и исправительные работы), а именно: общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы", - говорится в пояснительной записке. Предлагаемые новые меры уголовно-правового воздействия по своему содержанию являются "более мягкими, что будет способствовать снижению репрессивности уголовного закона", считают инициаторы документа.

Согласно инициативе, общественные работы заключаются в "выполнении лицом в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ". Вид общественных работ и объекты, на которых они осуществляются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, уточняется в законопроекте. Общественные работы устанавливаются на срок от 30 до 240 часов и осуществляются не свыше четырех часов в день. При этом в случае "злостного уклонения" от них они отменяются и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ.

Ограниченно оплачиваемые работы будут применяться либо по основному месту работы, либо (при его отсутствии) в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства лица. Они устанавливаются на срок от одного месяца до одного года. Предполагается, что из заработной платы лица, осуществляющего ограниченно оплачиваемые работы, будут производиться удержания в доход государства "в размере, установленном решением суда, в пределах от 5 до 10%".

Правительство РФ в своем отзыве на законопроект указало, что документ не регламентирует порядок осуществления двух новых мер уголовно-правового воздействия. По мнению кабмина, они "по своему правовому содержанию аналогичны уголовным наказаниям" в виде обязательных работ (статья 49 УК) и исправительных работ (статья 50 УК). "В то же время одинаковые правовые меры не могут являться одновременно уголовным наказанием и иной мерой уголовно-правового характера", - отмечается в правительственном заключении.