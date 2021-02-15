Победительница конкурса "Воспитатель года" рассказала об авторской методике преподавания

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Практика преподавания для воспитателей и родителей, разработанная победителем конкурса "Воспитатель года" Анастасией Быстрюковой из Краснодарского края, направлена на то, чтобы сделать образование в детских садах индивидуальным, она позволяет детям запомнить большие объемы информации. Сейчас уже выпущены методические пособия, а в дальнейшем планируется расширить количество учреждений, практикующих такой опыт, рассказала ТАСС Быстрюкова.

В воскресенье педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия Быстрюкова стала победителем всероссийского конкурса "Воспитатель года России", финал которого прошел в Перми. Церемония награждения состоялась в воскресенье в Пермском академическом Театре.

"МАД - это аббревиатура, [расшифровывается как] мотивация, атмосфера, достижения. Сейчас уже выпущена авторское пособие для коллег со всей России, как это можно реализовывать в условиях детского сада и выпущено пособие для родителей детей дошкольного и школьного возраста в том числе, чтобы это можно было реализовать дома", - сообщила ТАСС Быстрюкова.

Она уточнила, что методика позволяет ребенку выразить себя различными способами и в дальнейшем ведет к индивидуализации образования. По ее словам, применять "Мад бординг" можно начиная с четырех-пяти лет.

Воспитатель объяснила, что эта практика была разработана около двух лет назад, технология пришла из мира графического дизайна, где она называется moodboard, что дословно переводится как "доска настроений". Это коллекция изображений с текстурами, цветовой палитрой и цитатами. Дети обсуждают с воспитателем ассоциации, идеи, связанные с темой обучения. Далее совместно с педагогом подбираются цвета, картинки, цитаты и оформляется сам "Мад борд". Так как дети сами участвуют в процессе создания "мад бордов", метод обеспечивает эффективное запоминание материала.

О методе

Сам метод заключается в процессе создания и использования трех видов досок: атмосферы, мотивации и достижений. Цель первой - передать мысль "Я что-то хочу, о чем-то мечтаю", доска атмосферы передает ощущения, относительно следующего события или праздника, и доска достижений фиксирует то, что уже удалось достичь. Быстрюкова отметила, что для каждой доски существуют элементы наполнения - главная тема, цветовая палитра, вдохновляющие фразы и цитаты.

Сейчас "Мадбординг" полностью отвечает государственным стандартам дошкольных учреждений, планируется, что он будет масштабирован и на другие дошкольные учреждения России.

"Педагогический опыт Анастасии Николаевны будет транслироваться в методических пособиях, выпускаемых краевым Институтом развития образования, а также региональными издательствами, например, в журнале "Педагогический вестник Кубани", - добавили в пресс-службе Министерства образования Краснодарского края.

Также в пресс-службе отметили, что планируется пригласить педагога принять участие в проведении мастер-классов, курсов повышения квалификации, методических площадок, где воспитатели края смогут обменяться методическими находками и идеями.