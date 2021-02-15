Волонтеры в Москве передали более 6 тыс. "добрых бейджей" борющимся с коронавирусом врачам

МОСКВА, 15 февраля. /Корреспондент ТАСС Елена Кульбак/. Московские врачи, работающие в "красных зонах" больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, получили более 6 тыс. "добрых бейджей" в рамках одноименной акции, которая началась весной 2020 года. Об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Акцию "Добрые бейджи" мы начали весной вместе с молодежью Москвы, именно по инициативе молодежи. У нас появилось новое направление в волонтерстве - медиаволонтеры, волонтеры-фотографы, которые сами, по доброй воле, ездят и фотографируют врачей, а затем наш проектный молодежный офис вручает эти бейджи врачам. Всего в акции ежемесячно задействовано порядка 200 человек, которые уже сделали более 6 тыс. бейджей для врачей", - сказала Драгунова.

Она добавила, что благодаря фотографам-волонтерам бейджи получили врачи 22 учреждений здравоохранения, в том числе московских больниц и федеральных медцентров. "Сегодня мы вручили наши бейжди врачам в больнице №4 - первой гражданской больнице в России, также известной как Павловская. И, конечно, акция будет продолжаться, потому что она имеет отклик у горожан и работников медицинской сферы", - отметила Драгунова.

Помощь в работе

Как рассказала ТАСС заведующая отделом лучевой диагностики больницы №4 Екатерина Денисенко-Канкия, в период пандемии специалисты стали больше времени уделять пациентам, чтобы наладить с ними контакт. "Мы многопрофильный стационар, пациенты всегда были разными, но с приходом пандемии все же появилось много сильно напуганных людей последствиями и дальнейшей жизнью, чем нам все это грозит. И мы стараемся найти контакт с каждым, успокоить каждого пациента", - сказала врач.

По ее мнению, акция "Добрые бейджи" необходима в нынешней ситуации, поскольку такие опознавательные фотографии помогают в работе. "Когда услышали о том, что у нас будут такие бейджики, мы действительно очень порадовались. Одно дело, когда ты пишешь на СИЗе (средство индивидуальной защиты - прим. ТАСС) свое имя и отчество, другое дело - когда ты подходишь к пациенту, и он видит большую, красочную фотографию. Ему психологически очень комфортно с тобой говорить. Да, конечно, сейчас мы между собой уже привыкли, как кто выглядит в защитных костюмах, но до сих пор бывает, не узнаем коллег", - добавила Денисенко-Канкия.

Главный врач городской клинической больницы №4 Георгий Мелконян добавил, что благодаря бейджам теперь врачи смогут быстро определять, кто из коллег перед ними находится. "Лечением пациентов с коронавирусной инфекцией они занимаются с конца апреля 2020 года. В разные периоды пандемии, в зависимости от того, был пик или спад, у нас лечением и оказанием помощи занималось разное количество специалистов. Если в первую волну у нас была задействована практически вся клиника и все отделения, то сейчас у нас работают 400 коек для оказания помощи этим пациентам и около 600 медработников", - сказал он.

Присоединиться к акции

К акции "Добрые бейджи" может присоединиться любой желающий. Все необходимую информацию можно найти на официальном сайте "Мосволонтера". По словам организаторов, среди волонтеров-фотографов есть и те, кто принимают участие с момента ее старта. Так, например, москвич Валентин Морозов в свободное от работы время помогает создавать красочные фотографии, которые потом используют в рамках акции.

"Впервые про акцию я услышал в мае в социальных сетях, именно в "Инстаграме" в аккаунте "Молодежи Москвы". И тогда откликнулся впервые, это была больница Приорова на Войковской. <...> Я сфотографировал пять врачей за первый час, мы были только в начале пути. Потом уже я с таким не сталкивался, всегда приходило врачей от 70 человек. Я с мая по нынешнее время фотографирую в больницах, и это были больницы Приорова, вторая инфекционная Соколиной горе, на Тульской и Коммунарка. Примерно более 600 человек уже сфотографировал за это время", - сказал волонтер.

Он добавил, что каждый раз на съемку выделяется разное время. Все зависит от занятости врачей и количества человек, которых нужно сфотографировать.

"Самая масштабная съемка в рамках проекта у меня была в Коммунарке. Там мне дали шесть часов, чтобы успеть снять всех врачей. Конечно, во время съемки нужно учитывать и психологический настрой человека, ведь для многих это стресс, и фотографу нужно еще раскрепостить модель. Надо с ними поговорить, <...> они заинтересованы тоже в этом процессе. Иногда врачей смущает, что следы от маски остаются, но я им говорю, что мы ретушью уберем их", - рассказал Морозов.

Об акции

Акцию "Добрые бейджи" в поддержку медиков запустили в Москве в конце мая 2020 года. Волонтеры-фотографы работают в чистой зоне больниц во время пересменки врачей. Затем они обрабатывают снимки и отправляют их в печать для изготовления бейджей. Они отличаются по цвету: красные - для врачей, синие - для медбратьев и медсестер, зеленые - для санитаров. Готовые бейджи с лентами передаются в больницы.

Помимо фотографий, на бейдже указан QR-код, с помощью которого можно попасть в чат-бот @doctor_cyberbot в мессенджере Telegram. В нем каждый пользователь может поблагодарить медицинских работников и поддержать пациентов.